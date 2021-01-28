Французький актор Омар Сі, зірка серіалу "Люпен", відповів на питання, яке хвилює мільйонів фанатів

43-річний актор відкрив завісу над таємницею, чи чекати глядачам продовження гучного французького телешоу виробництва Netflix. Про це знаменитість повідомив в інтерв'ю виданню GQmagazine.

"Можу сказати тільки одне, наступні п'ять серій знімаються і знаходяться на постпродакшені (етап виробництва кіно, що наступний за зйомкою або записом окремих сегментів роботи, - ред.), - заявив Омар.

Що стосується дати виходу другого сезону, актор зазначив, що це загадка.

"Я не контролюю поширення. Це таємниця Netflix, ми не знаємо! Насправді ніхто не знає, але Netflix - це комп'ютер. Бос Netflix - комп'ютер! (Сміється) коли я опинився за лаштунками Netflix, можу вам сказати - він комп'ютер, він господар. І він не хотів мені говорити. Іншим він теж не говорить", - ухилився від відповіді Сі.

Нагадаємо, серіал "Люпен" почав транслюватися 8 січня цього року. У першому сезоні всього п'ять серій, тривалістю 42-52 хвилини кожна.

Згідно з сюжетом, герой Омара Сі Ассан Діоп хоче провернути крадіжку дорогоцінного кольє французької королеви Марії-Антуанетти, виставленого в Луврі. Коштовність належить багатій родині Пеллегріні. Таким чином, Ассан хоче помститися сім'ї, що несправедливо звинуватила його батька в крадіжці (чоловік помер, коли герой був ще молодим, не переживши ганьби).

В одному з інтерв'ю Омар влучно охарактеризував свого героя: "Він грайливий, він розумний, він краде... його оточують жінки. До того ж він персонаж, який грає персонажів. Для актора він найкращий".

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