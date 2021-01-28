Відома українська співачка і продюсер Наталія Могилевська здивувала кадрами з молодим красенем
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 45-річна зірка показала кумедний ролик, на якому позувала з новим блакитнооким другом, сидячи в затишній домашній обстановці.
Могилевська зображена в білому худі-оверсайз. На обличчя вона завдала макіяж, а волосся залишила розпущеним.
Співачка і молодий хлопець фліртували один з одним, обмінюючись грайливими поглядами. При цьому вони стояли притулившись один до ругу.
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Крім того, Могилевська грайливо накручувала на палець локон волосся, а її друг тим часом шепотів їй на вухо, як правильно говорити слово «Спасибі» і зробив комплімент красі співачки. При цьому сама виконавиця лише кокетливо заявляла, що знає про це, а ось дякувати хлопця за комплімент не стала.
"Отже "спа-си-бі", невже зрозуміла?",- вчить відповідати на свої компліменти хлопець.
"Так, спасибі", - відповідає Могилевська
"Ти красива", - каже він.
"Я знаю", - відповідає співачка.
Зазначимо, відео було записано під одну з готових озвучок в Тікток.
Нагадаємо, останнім часом Могилевській приписували роман з красенем-мільйонером Олегом Рижовим. Останнім часом співачка часто з'являється з ним на людях. Чоловік навіть записав Тік Тік під новий хіт артистки. Втім, поки Могилевська заперечує роман, який активно приписують парочці в ЗМІ.
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