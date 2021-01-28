Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе на роботі

На фото Інна позує в наряді з великим декольте. Зірка сидить у кріслі за офісним столом, хвалячись своїм черговим робочим днем. Горячковська доповнила образ стильною прикрасою на шиї, а волосся залишила розпущеним. Бюст у дівчини був практично на столі, роблячи кадр максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Супер пупер", "Моя дівчина мрії", "Королева", "шалено красива", "Мамочка, все скінчено", "мила красива мадам Джі", "хороша картинка, виглядаєш красивою - мила", "Мама, забери мене", "Ангел", "неймовірно величезні і привабливі форми", "з такою про будь-яку роботу можна забути".

Ми писали, що українська модель Інна Горячковська потрясла бюстом 15-го розміру, виконавши запальний танець на камеру.

Так, на опублікованих кадрах Горячковська постає в напівпрозорому декольте і маскою у вигляді Діда Мороза. Під звуки Jingle Bells виконує запальний танець, який гідно оцінили її шанувальники.

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