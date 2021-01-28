Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе перед тренуванням

На фото Світлана позує в шортиках і ТОПі. Зірка стояла біля пілона, хвалячись ідеальною фігурою. Ходченкова притиснулася до стінки, позуючи досить далеко від фотографа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Якір мені в бухту, сеньйорита, ви чудова", "вогонь, моя мрія зайнятися цим видом спорту", "Прямо скажу, що ... - здивований, яка молодець", "Ммм, вирішили освоїти навички в новій професії ) що ж, похвально", "це дуже складно, ви крута", "Оооо, супер! Нарешті pole dance відправляється в маси)", "якби тисячі художників працювали протягом тисячі років, вони навряд чи б змогли створити твір мистецтва, що перевершує всю глибину твоєї жіночної краси", "піду вдавлюся від заздрості".

Ми писали, що відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", поділилася ефектним фото в сукні з оголеними плечима.

Світлана позує в сукні, яку вона приспустила вниз, оголивши плечі. При цьому у неї дуже об'ємна зачіска і дивно відставлена вперед рука, через що актрису на цьому фото порівняли з героїнею якогось фільму жахів.

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