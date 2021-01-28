Нещодавно українська співачка Настя Каменських повідомила про страшну трагедію в родині - помер її батько Олексій Йосипович Жмур
У такий важкий час зірка ділиться сімейними знімками й спогадами про рідну людину, пише Politeka.net.
Кілька хвилин тому артистка опублікувала пост, в якому розповіла, що її нова пісня "Почуття" подобалася татові. Зірка розповіла, що зняла кліп на композицію, і відео чекав її батько, який, на жаль, помер до прем'єри.
Нова робота співачки розповідає про почуття дівчини, яка йде під вінець, і про її найближчих людей.
За словами співачки, її родичі відчували себе щасливими, коли вона виходила заміж.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Дорофєєва без штанів зовсім розійшлася, показавши нецензурний жест: "А Надя..."
Як в роки бурхливої молодості виглядали Білик, Могилевська, Наташа Корольова та інші зірки: фото тоді та зараз
Біда трапилася з Олегом Винником на шоу "Маска", знадобилася допомога медиків: що сталося із зіркою
Юна Аліса зникла під Києвом, кинуті сили на пошуки: що відомо про зниклу
"Батьки з дитинства вчили мене, що любов - це головне почуття на землі і їх трепетні, повні любові і пристрасті відносини довжиною в життя, тому краще підтвердження", - написала Настя.
Особливо відео чекав батько артистки, адже в ньому знімалася його дружина.
"Тато чекав це відео, тому що в ньому знімалися мама. На жаль, Всесвіт розпорядився інакше і тато не встиг побачити прем'єру", - написала артистка, підкріпивши кадром з кліпу, де вона позує разом з матір'ю.
Каменських зізналася, що хотіла скасувати випуск через трагедію, проте в підсумку зрозуміла - опублікувавши матеріал, вона висловить любов і подяку свого померлому татові. Тому прем'єра запланована на 29 січня.
"Я щаслива, що в нашій родині любов, близькість і вдячність завжди були на першому місці! І тому мені було так важливо, щоб пісня прозвучала напередодні дня Всіх Закоханих", - поділилася знаменитість.
Нагадавши, горе прийшло в сім'ю Насті Каменських і Потапа, перші подробиці і кадри: "світла пам'ять...".
Як повідомляла Politeka, убита горем Каменських показала свою маму, раптово стала вдовою: "Настя, мої співчуття...".
Також Politeka писала, що велике горе вразило Каменських і переможця "Голос країни" Ганзеру, що відомо:"світла пам'ять".