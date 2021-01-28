Нещодавно українська співачка Настя Каменських повідомила про страшну трагедію в родині - помер її батько Олексій Йосипович Жмур

У такий важкий час зірка ділиться сімейними знімками й спогадами про рідну людину, пише Politeka.net.

Кілька хвилин тому артистка опублікувала пост, в якому розповіла, що її нова пісня "Почуття" подобалася татові. Зірка розповіла, що зняла кліп на композицію, і відео чекав її батько, який, на жаль, помер до прем'єри.

Нова робота співачки розповідає про почуття дівчини, яка йде під вінець, і про її найближчих людей.

За словами співачки, її родичі відчували себе щасливими, коли вона виходила заміж.

"Батьки з дитинства вчили мене, що любов - це головне почуття на землі і їх трепетні, повні любові і пристрасті відносини довжиною в життя, тому краще підтвердження", - написала Настя.

Особливо відео чекав батько артистки, адже в ньому знімалася його дружина.

"Тато чекав це відео, тому що в ньому знімалися мама. На жаль, Всесвіт розпорядився інакше і тато не встиг побачити прем'єру", - написала артистка, підкріпивши кадром з кліпу, де вона позує разом з матір'ю.

Каменських зізналася, що хотіла скасувати випуск через трагедію, проте в підсумку зрозуміла - опублікувавши матеріал, вона висловить любов і подяку свого померлому татові. Тому прем'єра запланована на 29 січня.



"Я щаслива, що в нашій родині любов, близькість і вдячність завжди були на першому місці! І тому мені було так важливо, щоб пісня прозвучала напередодні дня Всіх Закоханих", - поділилася знаменитість.

Нагадавши, горе прийшло в сім'ю Насті Каменських і Потапа, перші подробиці і кадри: "світла пам'ять...".

Як повідомляла Politeka, убита горем Каменських показала свою маму, раптово стала вдовою: "Настя, мої співчуття...".

Також Politeka писала, що велике горе вразило Каменських і переможця "Голос країни" Ганзеру, що відомо:"світла пам'ять".



