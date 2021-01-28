Мама популярної української співачки Світлани Лободи похвалилася фігурою в купальнику

Як передає Рoliteka.net, кадрами сімейного відпочинку в ОАЕ Наталія Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото мама Світлани Лободи відображена в чорному роздільному купальнику. На одному фото вона позує зі своєю молодшою дочкою-29-річною Ксенією. А на іншому-з її чоловіком, бізнесменом Артемом аурсаліді. Вони стоять по коліно в море, і дивляться в камеру, посміхаючись.

Відзначимо, на початку січня Світлана Лобода дала великий сольний концерт в Дубаї. Пізніше вона приєдналася до рідних на відпочинку, але вже встигла покинути курорт.

"Щастя — це коли рідні і дуже близькі тобі люди поруч!» - підписала фотографії Наталія Лобода.

У свої 63 роки жінка може похвалитися прекрасною фігурою, у неї розкішний бюст, тонка талія і довгі ноги.

Користувачі Мережі поставили фотографіям безліч лайків.

Нагадаємо, Ксенія Лобода і Артем Аурсаліді відгуляли розкішне весілля в Києві влітку 2019 року.

Сама Світлана Лобода незаміжня. Співачка перебувала в цивільному шлюбі з танцюристом Андрієм Царем, від якого дев'ять років тому народила старшу дочку Євангеліну. Пара розлучилася незабаром після народження дочки, але зберегла теплі стосунки.

24 травня 2018 року Світлана стала мамою вдруге. Дівчинка, яку назвали Тільда, з'явилася на світ в престижному Cedars-Sinal Medical Center в Лос-Анджелесі. Батьківство приписують солістові німецької групи Rammstein Тіллю Ліндеманну. Однак співачка не поспішати розкривати правду.

Нагадаємо, що задоволена Світлана Лобода вбила наповал виглядом в» колючому "міні-сукні: "як ялинка".

Як повідомляла Politeka, розкішна Лобода стала нареченою, несподіване відео: "із завмиранням серця...".

Також Politeka писала, що кучерява Лобода викликала фурор новим чином, встояти неможливо: "Тримай мене міцніше…"