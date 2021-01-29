Телеведуча Леся Нікітюк розбурхала формами в купальнику не тільки звичайних українців, а й зірок

Зараз зірка відпочиває на Мальдівах, звідки демонструє форми в купальниках, передає Politeka.net. На одному з останніх знімків телеведуча постала в напівпрозорому купальнику.

Леся позувала на березі, коли вітер грався з її волоссям.

Купальний наряд обтягнув її красиві форми і підкреслив тонку талію. Купальник був тілесного кольору з чорними акцентами.

У підписі зірка не поставила нічого, крім трьох смайликів:"🧜 🏻 ♀️".

Пост зібрав майже 200 тисяч лайків і багато повідомлень. Серед зірок, які не втрималися від коментаря, виявилися: співачки Оля Полякова і Даша Астаф'єва, а також телеведучий Володимир Остапчук.

"Багиня 😍", "Десь «хрвлФрвхл» сказав iхитіхтіандр...", "🔥 🔥 🔥",- написали вони.

"На даному фото, на мій особистий погляд, понад поєднання чарівної зовнішності з надітим на ідеальну фігуру )", "Ну просто богиня 😻", "Ти просто супер крихітко", "🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ух гаряча блондинка", "красотулька, а купальник - бомба👏 👏 👏 😍 😍 😍", "дуже і дуже! Купальник-Вау!", "Хорошаааа, шахрайка!) ⭐ ️ ️ ", "Ого красиво🔥 🔥 🔥, фігура, купальник вогонь а Леся богиня!, "Вагон і маленький візок ерогенного вибуху !!!😂 👍 ", "Що Ви знаєте про літо🤣", «Леся, яка 💣 💣 💣 » бомбіта"! Гордість України!!!",- прокоментували інші користувачі мережі.

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