Телеведуча Леся Нікітюк розбурхала формами в купальнику не тільки звичайних українців, а й зірок
Зараз зірка відпочиває на Мальдівах, звідки демонструє форми в купальниках, передає Politeka.net. На одному з останніх знімків телеведуча постала в напівпрозорому купальнику.
Леся позувала на березі, коли вітер грався з її волоссям.
Купальний наряд обтягнув її красиві форми і підкреслив тонку талію. Купальник був тілесного кольору з чорними акцентами.
У підписі зірка не поставила нічого, крім трьох смайликів:"🧜 🏻 ♀️".
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Пост зібрав майже 200 тисяч лайків і багато повідомлень. Серед зірок, які не втрималися від коментаря, виявилися: співачки Оля Полякова і Даша Астаф'єва, а також телеведучий Володимир Остапчук.
"Багиня 😍", "Десь «хрвлФрвхл» сказав iхитіхтіандр...", "🔥 🔥 🔥",- написали вони.
"На даному фото, на мій особистий погляд, понад поєднання чарівної зовнішності з надітим на ідеальну фігуру )", "Ну просто богиня 😻", "Ти просто супер крихітко", "🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ух гаряча блондинка", "красотулька, а купальник - бомба👏 👏 👏 😍 😍 😍", "дуже і дуже! Купальник-Вау!", "Хорошаааа, шахрайка!) ⭐ ️ ️ ", "Ого красиво🔥 🔥 🔥, фігура, купальник вогонь а Леся богиня!, "Вагон і маленький візок ерогенного вибуху !!!😂 👍 ", "Що Ви знаєте про літо🤣", «Леся, яка 💣 💣 💣 » бомбіта"! Гордість України!!!",- прокоментували інші користувачі мережі.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк вперше розповіла, як Зеленський змінив її життя: "в одному шкарпетці і трусах..."
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