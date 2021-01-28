Відома модель Жизель Олівейра, зірка з Victoria's Secret, показала себе на відпочинку

На фото Жизель позує в чорній міні-сукні. Зірка присіла біля водойми і хвалилася видом на водоспад. Як можна зрозуміти, дівчина вирушила на відпочинок на Гаваї. Волосся у Олівейри залишилися розпущеним, а образ модель доповнила стильними сережками. Кадр вийшов світлим і захоплюючим, адже красуня виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернення на Гаваї", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Чудова істота", "Красиво і мило", "Принцеса", " Наступна Японія?", "Найшикарніша фотографія", "ти такий заспокійливий" ," Ви знайшли горщик із золотом?", "Вау виглядає красиво", "Люблю це", "приголомшливо красиво".

Ми писали, що популярна супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret продовжує радувати кадрами з відпочинку.

На цей раз супермодель з Victoria's Secret влаштувала зухвалу фотосесію прямо посеред пляжу. Для нескромних кадрів Жизель Олівейра позувала в червоному міні-бікіні, який ледь прикривав пишні форми супермоделі.

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