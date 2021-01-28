Відомий український ведучий Вова Остапчук показав шалені витівки Олі Полякової та Наталії Могилевської на дні народженні Катерини Кухар

Українська прима-балерина і суддя шоу» Танці з зірками " Катерина Кухар 18 січня відзначила своє 39-річчя. Однак, святкувала зірка на курорті з чоловіком і дітьми, тому її друзі та колеги вирішили влаштувати їй сюрприз після повернення в Україну. Кадрами секретної вечірки поділився у своєму Instagram Остапчук.

Він розповів, що чоловік Кухар, Олександр Стоянов запросив кохану нібито на романтичну вечерю, проте замість цього її чекав гучне свято з багатьма зірками.

Незабаром справа на святі дійшла до танців і ось тут зірки показали свою любов до веселощів. Так, відомі співачки-блондинки Оля Полякова і Наталія Могилевська влаштували Брудні танці з келихами шампанського, притискаючись один до одного в найвідвертіших позах.

Всі присутні з цікавістю спостерігали за веселими витівками двох зірок, а ось сама іменинниця при цьому залишилася не при справах.

Раніше ми писали, що дружина Остапчука Христина Гірник показала, як приймає душ.

"8.23 Доброго ранку. Починаємо новий день", - підписала вона кадри.

Христина Гірник записала відео в душі зі спини. При цьому відео вона трохи розмила.

Також дружина Остапчука розповіла, що провела вранці косметичні процедури, а потім разом з чоловіком отруїлася снідати до подруги, яка живе в тому ж парадному.

Нагадаємо, що дружина Остапчука без краплі скромності виставила сідниці в обтягуючому вбранні: "Кріс, та ти вогонь".

А ще Politeka писала, що пустотливий Остапчук вразився відпочинком в Україні, розкривши всі карти: «Зібрав дружину і мотнув в...».

Також Politeka повідомляла, що дружину Остапчука вітають з вагітністю, несподівана заява: "Я зрозуміла, що стала...".