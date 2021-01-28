Відомий український ведучий Вова Остапчук показав шалені витівки Олі Полякової та Наталії Могилевської на дні народженні Катерини Кухар
Українська прима-балерина і суддя шоу» Танці з зірками " Катерина Кухар 18 січня відзначила своє 39-річчя. Однак, святкувала зірка на курорті з чоловіком і дітьми, тому її друзі та колеги вирішили влаштувати їй сюрприз після повернення в Україну. Кадрами секретної вечірки поділився у своєму Instagram Остапчук.
Він розповів, що чоловік Кухар, Олександр Стоянов запросив кохану нібито на романтичну вечерю, проте замість цього її чекав гучне свято з багатьма зірками.
Незабаром справа на святі дійшла до танців і ось тут зірки показали свою любов до веселощів. Так, відомі співачки-блондинки Оля Полякова і Наталія Могилевська влаштували Брудні танці з келихами шампанського, притискаючись один до одного в найвідвертіших позах.
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Всі присутні з цікавістю спостерігали за веселими витівками двох зірок, а ось сама іменинниця при цьому залишилася не при справах.
Раніше ми писали, що дружина Остапчука Христина Гірник показала, як приймає душ.
"8.23 Доброго ранку. Починаємо новий день", - підписала вона кадри.
Христина Гірник записала відео в душі зі спини. При цьому відео вона трохи розмила.
Також дружина Остапчука розповіла, що провела вранці косметичні процедури, а потім разом з чоловіком отруїлася снідати до подруги, яка живе в тому ж парадному.
Нагадаємо, що дружина Остапчука без краплі скромності виставила сідниці в обтягуючому вбранні: "Кріс, та ти вогонь".
А ще Politeka писала, що пустотливий Остапчук вразився відпочинком в Україні, розкривши всі карти: «Зібрав дружину і мотнув в...».
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