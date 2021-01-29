Наталія Могилевська показала, як проходило святкування дня народження Катерини Кухар

Як передає Politeka.net, кадри з розвагами зірок співачка показала на своїй сторінці в «Instagram».

Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар 18 січня відзначила своє 39-річчя. Свято вона провела на Мальдівах, де відпочивала з чоловіком і дітьми.

А зараз її друзі та колеги вирішили порадувати Кухар і закотили вечірку, яка стала для неї сюрпризом.

На відео, яке показала Могилевська, вона разом з Кухар танцює під пісню Полякової «шльопанці». Але несподівано до дівчат приєднався і телеведучий Володимир Остапчук. Хоча деяким в мережі здалося, що він тільки все зіпсував, що він тільки зіпсував дикі танці дівчат свої появою.

"Цей дурик все зіпсував! А Катя дуже красива", "клас зібралися всі класні дівчата", "Наталі, ти просто клас", "Супер!!! Гарного відпочинку!!! Катюшу з Днем народження!", "Весело у вас там) молодці", "Клас, ви круті", " Бомбезно танцюєте. Люблю вас", "ось жіноча тусня супер. Хочу", "Вогонь! Наші дівчатка!", "Я завелася зупини мене❤❤❤", - пишуть в коментарях.

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