Французький актор Омар Сі, зірка серіалу "Люпен", повідомив, коли чекати продовження гучного телешоу виробництва Netflix

43-річний актор відкрив завісу над таємницею, яка хвилювала багатьох глядачів. Розгадку він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

«На цей раз ми уточнили слово «скоро», - написав актор, і опублікував постер, де сказано, що продовження серіалу вийде влітку 2021 року.

Зазначимо, перші епізоди переосмислення історії джентльмена-грабіжника стали хітом Netflix. Тільки за перший місяць його подивилися глядачі з 70 млн акаунтів. Таким чином серіал перегнав "хід королеви «(62 млн) і четвертий сезон» паперового дому" (65 млн).

За сюжетом, в юності Ассан Діоп втратив батька, якого помилково звинуватили в злочині — герой вирішив помститися тим, хто це зробив, з часом перетворившись на злодія. На вибір професії його якраз сподвигла історія оригінального Арсена Люпена.

Відзнач, звістка, яку повідомив Омар Сі неймовірно порадувала фанатів серіалу.

"Я сподівався, що це кінець цього року, але цього літа ще краще", " О так, нарешті!", "Вже не можу дочекатися", "це прекрасна новина", "як же добре!» ,- пишуть в коментарях.

Відзначимо, що для самого Омара, образ Люпена був роллю мрії.

"Якби я був британцем, я мріяв би зіграти Джеймса Бонда, але оскільки я француз, то завжди хотів зіграти Люпена», - говорив він.

Нагадаємо, зірка серіалу" Люпен " Омар Сі показав, якою красунею виросла його 20-річна дочка: рідкісні кадри