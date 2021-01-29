Днями у відомої української співачки Насті Каменських помер батько- 82-річний Олексій Йосипович Жмур

Зірка розповіла, що її рідна людина не дожила до прем'єри відео, якого так чекала, пише Politeka.net. Як виявилося, на честь Дня Закоханих Настя хотіла випустити кліп на пісню "Почуття".

Композиція дуже сподобалася батькові артистки, адже вона розповідає про почуття дівчини, яка виходить заміж, і про емоції батьків.

Чоловік Каменських, репер Потап, розповів деталі запису нового хіта. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Примітно, що артист зробив пост українською мовою, хоча до цього спілкувався з підписниками в Instagram виключно російською.

"Ця пісня писалася легко, але не з першого разу. Ще до "Почуття" я написав три інші пісні, але жодна мені не подобалася. І ось коли ми з Настею, вдома, на нашій house-студії слухали напрацювання, ми вирішили: «Почнімо з самого початку» і Настя сіла за фоно і ми майже відразу написали приспів і нарешті він був «той самий», що існував завжди і ми подивилися один на одного і сказали «Так, це те, що ми шукали!",- написав репер.

Далі співак розповів, що він любить працювати разом з дружиною, адже в цей час все стає особливим, як і ця композиція.

"Я мрію, щоб під неї танцювали «перший танець» на весіллях, я хочу, щоб цю пісню співали на ювілеях любові і в караоке. Я хочу, щоб чоловіки не забували дарувати своїм коханим подарунки, але пам'ятали, що «почуття - найкраща з прикрас»", - написав Потап.

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