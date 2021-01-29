Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, не може відійти від великої особистої втрати
Як передає Politeka.net, 43-річна зірка втратила друга, яким був Український fashion-дизайнер Сергій Єрмаков.
"Минуло 9 днів, як тебе немає з нами... Перебираю фото з твоїми шедеврами, згадую історію кожного... Така знакова сукня Метелик, яким ти передрік мою перемогу в конкурсі Місіс світу. Костюм-трансформер, в якому я співала, будцчи при надії, і який ріс разом зі мною. Безліч нарядів для концертів, всіляких заходів. Дорогий друже, твоя геніальна фантазія - безмежна!",- написала співачка.
Також Камалія показала свої фото в чудових сукнях, які створив Сергій Єрмаков.
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У мережі висловлюють співчуття родині та друзям дизайнера, який помер у 48 років.
"Дуже красиві сукні, шедевр ... ви Камалія королева грації, краси, елегантності... Сергій талант, царство йому небесне", " Камалія, яка відданість! Захоплююся Вами! ❤️ Світла пам'ять Сергію!", "Наряди прекрасні! Шкода, що талановита людина так рано пішов! 😢 Царства небесного", - пишуть в коментарях.
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