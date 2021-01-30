Відома модель Белла Хадід показала свіжий образ, захопивши фанатів

На фото Белла позує в сукні кремового кольору з вирізами на спині і ліктях. Красуня не одягала цього разу білизну, а образ доповнила чорними капцями. Зірка присіла навпочіпки, розвернувшись боком до камери. Кадр вийшов цікавим і привабливим, адже Хадід виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже добре!! Твоя шкіра", "люблю тебе, так приголомшливо"," Ти моя кохана людина"," Боже, я так сильно тебе люблю"," так королева спасибі", " я втілюю свої мрії. Я доб'юся успіху. Я буду жити своєю мрією. Ви всі теж. Любити", "ти і Кендалл цього разу перевершили себе", " неймовірна дівчинка. Зараз виглядаєш просто бездоганно", "Моя дівчинка", "Богиня".

Ми писали, що відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret блиснула бюстом в красивому ліфчику.

На одному з останніх фото Белла постала в красивому зеленому ліфчику, який, ймовірно, був зроблений з шовку.

Тканина красиво підтягнула бюст і стиснула його, тонка бретелька ледь не зісковзувала з плеча.

Нагадаємо, Белла Хадід з Victoria's Secret геть забула про білизну, безсоромно блиснувши найпотаємнішим

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