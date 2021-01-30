Відома модель Кендалл Дженнер вразила сміливістю в запалюючому вбранні

Зірка цього разу здалася в прозорій сукні і без ліфа. Дівчина одягла тільки "невидимі" трусики, які не відразу і помітиш. Кендалл не бентежилася такої відкритості і хвалилася бездоганною фігурою. Дженнер показала себе з декількох ракурсів, радуючи фанатів спокусливим виглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Барбі. Оцініть цей образ від 1 до 10 в коментарях. Довелося прикрити пікантні місця, так як Instagram блокує", - написав адміністратор групи.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вона найкраща!", "Така чудова"," це плаття вогонь"," потрібна невідредагована версія"," нуль, противно", " 10. Один з улюблених образів від Кендалл", " Краща з кращих !!! Супер модель. Краща модель на світі!", "Чому вона анорексичка".

Ми писали, що знаменита американська модель Кортні Кардашьян похвалилася гламурним відпочинком в басейні зі своєю зірковою молодшою сестрою Кендалл Дженнер.

На фото можна побачити, як 41-річна красуня відпочиває на сонці зі своєю 25-річною сестрою. Красуні сидять на краю величезного басейну, демонструючи свої ідеальні фігури.

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