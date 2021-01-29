Відома українська співачка Ірина Білик розкрила, що відчуває до колишнього коханого

Артистці згадали її стосунки, які вже давно закінчилися, пише Politeka.net. Ірина Білик не тільки активно знімається, але також веде сторінки в соцмережах.

У своєму Instagram, вона вирішила поспілкуватися з шанувальниками. Останні згадали зірці стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним.

"Чи залишився справжнім другом для вас Юрій Нікітін?",- поцікавився один з шанувальників.

Співачка підкріпила свою відповідь спільним знімком з колишнім. На кадрі артистка позувала з коротким волоссям і довгою чолкою, що прикривала їй одне око. Макіяж Білик зробила з акцентом на красиві очі.

Зірка одягла чорний жакет, ймовірно, зверху на білизну. Глибоке декольте додало кадру ефектності.

Ірина притулилася до продюсера, який розчахнув куртку.

"Любов не вмирає ніколи", - написала артистка, таким чином, відповівши на питання підписника.

Кадр не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Відзначимо, що Ірина Білик і Юрій Нікітін жили разом з 1990 по 1998 рік, так і не зареєструвавши відносини.

За словами продюсера, у нього зі співачкою були хороші стосунки - пристрасть, симпатія і повага.

Однак в молоді роки Юрій вважав, що одруження може позбавити його волі. Страх цього і не давав йому зробити пропозицію Ірині. Крім того, в той час цьому заважала робота - бізнес-проекти, перспективи, записи та зйомки. У підсумку пара розійшлася мирно.

Нагадаємо, 50-річна Білик показала, яким красенем росте її син від російського продюсера: "Мій маленький...".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров притиснувся до моложавої Ірини Білик, показавши непідробні емоції: "на схилі років...".

Також Politeka писала, що "невпізнанна" Білик заворожила красою в блузочці по фігурі: "Просто Божественна!".