Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров розповів про велику непоправну втрату

Співак у новому пості на своїй сторінці попрощався з 54-річним зірковим стилістом Олександром Шевчуком.

"Прощай, Саша! Дякую за твою творчість! Ти завжди створював для нас красу! Ти майстер, який допомагав нам прикрашати світ дивовижними образами... Ми з тобою завжди дивували всіх. Тепер ти дивуй всіх на небесах. Світла пам'ять», - написав Кіркоров.

Додамо, що в мережі з'являються нові подробиці смерті стиліста Олександра Шевчука. Ситуація стає все більш заплутаною і підозрілою.

Відомо, що Шевчук помер внаслідок перитоніту. У лікарню його доставили з розривом внутрішніх органів, але навіть термінова операція і витяг стороннього предмета не врятували.

При цьому пишуть "Дні ру», що на сторінці Шевчука в соціальній мережі з'явилося повідомлення його близького друга з Ізраїлю, який впевнений, що смерть стиліста була не випадковою.

"Смерть Саші на твоїй нікчемній совісті. І твого нового бойфренда. Це Ви так познущалися над ним. Ви гримнули Сашу. Поліцейські і суд повинні вами зайнятися. Ти вбив, пішов, а тепер займається похоронами!» - звернувся він до людини, яку він вважає вбивцею Шевчука.

За деякими даними, травми, які і призвели до трагічного кінця стиліста Пугачової і Вайкуле, могли бути нанесені Олександру його ж коханцем. Ведеться слідство.

Нагадаємо, про смерть Олександра Шевчука шанувальникам стало відомо в ніч на 25 січня. Лайма Вайкуле першою опублікувала пост в соціальних мережах і принесла співчуття близьким стиліста. Крім того виявилося, що вона бере безпосередню участь в організації траурної церемонії.

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