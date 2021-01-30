Відома фітнес-модель Ана Чері показала на собі одяг власної марки

Спокусниця підкорює формами, які заробила завдяки наполегливим тренуванням, повідомляє Politeka.net.

Цього разу красуня показала на собі комплект спортивного одягу власного бренду.

Модель позувала до камери боком, щоб вигідно показати досконалі форми. Ана одягла топік з красивим плетінням на спині. В результаті оголилася спинка.

Також модель одягла леопардові лосини, що обтягнули її пружні сідниці. П'ята точка притягувала погляд.

Білосніжні кросівки відмінно підійшли до гарячого образу.

Модель зібрала хвилясте волосся у хвостик, випустивши біля обличчя рівні пасма. Вона посміхалася, прикривши очі, ніби насолоджуючись собою.

У пості Ана анонсувала вихід нової колекції одягу.

За дев'ять годин публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато коментарів, присвячених фігурі зірки і її ідеальним накачаним формам.

"Хижачка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Ана Чері не тільки займається спортом і мотивує своїх шанувальників, але також випускає лінію одягу і відкрила спортзал.

Зірка вже заробила кілька титулів фітнес-бікіні в Федерації NPC і встигла побувати на сторінках журналу Muscle and Fitness.

Красуня розповіла, що у неї є американські, мексиканські і кавказькі корені, завдяки яким у неї така незабутня зовнішність.

Варто відзначити, що зараз на Ану підписані 12,5 мільйонів людей.

Нагадавши, фітнес-модель Ана Чері в чорних мереживах побешкетувала на підлозі, розставивши ніжки

А ще Politeka писала, що чуттєва Ана Чері показала, як приміряє білизну, подражнивши пишними формами

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