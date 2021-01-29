Відома 41-річна модель Кортні Кардаш'ян поніжилася в променях сонця

На фото Кортні позує в бікіні, яке складалося практично з ниточок. Зірка лежала на матраці, спокусливо вигнувши ніжки. Волосся у моделі залишилися розпущеним, а образ дівчина доповнила стильними окулярами. Як можна зрозуміти, модель підловили в той момент, коли вона була вагітна і в такому крихітному бікіні не вдалося приховати своє становище. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пенелопа", - написано під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але зазвичай красуню не залишають без компліментів:

"Тіло богині", "ти тут приголомшливо виглядаєш, але пірсинг пупка-це наступний рівень", "ти дуже добре виглядаєш", "Так мило", " де ти живеш?", "люблю стиль моделі", "Люблю цей купальник", "я бачу русалку", "дитинко, просто приголомшливо", "Бікіні супер, моделі для Victoria's Secret".

Ми писали, що знаменита американська модель Кортні Кардаш'ян похвалилася гламурним відпочинком в басейні зі своєю зірковою молодшою сестрою Кендалл Дженнер.

На фото можна побачити, як 41-річна красуня відпочиває на сонці зі своєю 25-річною сестрою. Красуні сидять на краю величезного басейну, демонструючи свої ідеальні фігури.

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