Співачка Крістіна Орбакайте і гуморист Максим Галкін розповіли про своє горе

Обидва артисти не можуть прийти до тями після новини про трагедію, повідомляє Politeka.net. Галкін і Орбакайте розповіли все на своїх сторінках в Instagram.

Так, пізно ввечері 28 січня помер 87-річний народний артист СРСР, знаменитий актор Василь Лановий.

Новина потрясла всіх, в тому числі, і шоу-бізнес.

Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, написала наступне:

"Василь Лановий! У наших серцях і душах ви залишитеся назавжди".

А чоловік Пугачової, Максим Галкін, підкріпив фото з артистом повідомленням. За словами шоумена, він познайомився з Лановим 20 років тому, коли разом приїхали в Чечню заради виступу перед російськими солдатами.

Той час був нелегким, в тому числі й для артистів, які жили в неопалюваному приміщенні, коли на вулиці було вулиці -10.

"Мене вразив і Василь Семенович. Наскільки він не втрачав присутність духу! Ця енергія, ця виправка!",- розповів Галкін.

Артист впевнений, що актор міг не виступати перед пораненими, адже на той момент йому було 67 років, проте його це не зупинило.

"Як ви, напевно, розумієте, ми всі полетіли безкоштовно, він міг зрештою, навіть полетівши, обмежитися основним концертом, але ні - він, як і ми, ходив від намету до намету допізна, зігріваючи простих солдатів своєю посмішкою, своїм запалом, і підтримував мене під час моїх стендапів, сміючись разом з усіма, як це видно на цьому фото (Лановий другий зліва, в глибині за Володею Березіним)", - написав Галкін і в кінці додав: "Це був неймовірний цілісний чоловік. Пам'ятатиму Вас, Василю Семеновичу".

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