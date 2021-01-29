Телеведуча не втрималася від різкого висловлювання

Співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос проводить час з сім'єю на відпочинку

Зірка разом з дітьми й чоловіком відпочиває в теплих краях, звідки ділиться знімками й розповідає про "нову" реальність, повідомляє Politeka.net.

Красуня публікує як гарячі, так і знімки з сім'єю.

Відомо, що спочатку Санта разом з рідними прилетіли в Дубай, пізніше вони були на Мальдівах, а в одному з останніх постів зірка поставила знову геолокацію готелю в ОАЕ.

"Доброго ранку! 🤍 Звикаємо до нової реальності 😅 треба взуватися, одягатися і йти на сніданок, де немає особливо вибору і зовсім не смачно 🙈

P. S: правда ми як дві краплі??🤣 ",- підписала тоді фото з дочкою артистка.

Примітно, що на публікацію звернула увагу російська телеведуча Ксенія Собчак. Зірка у своєму Телеграм-каналі "Кривава бариня" висміяла Дімопулос.

"Непроста ситуація, звичайно, до того х** звикнеш", - написала Ксенія.

Варто відзначити, що Санта Дімопулос з 2015 року перебуває у шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

У 2019 році артистка народила дочку, Софію.

Зірка активно подорожує з сім'єю і ділиться знімками з теплих країв. До слова, після пологів співачка набрала зайві кілограми, проте зараз в купальниках вона виглядає чудово.

Фігура Дімопулос - струнка і підтягнута, тому зірка часто отримує питання по темі, як їй вдалося повернутися до фігури до пологів.

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