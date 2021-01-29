Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала, якою була до популярності

На фото Івлєєва здалася в коротких шортах, кросівках і топі. Дівчина стояла біля роздягальні, розставивши ноги на ширину плечей. На ще одному кадрі Настя вже показувала, яка у неї була перша серйозна робота. Зірка в майці і штанях тримала упаковку помідор. Красуня показала і інші знімки з "минулого життя". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не забувай своє коріння, як то кажуть. Всім мотивації. Перша фотка взагалі моя любов на все життя.

А фотка з помідорами це моя перша серйозна робота!!!! Ми фасували помідори і огірки, вставали в 4 ранку, йшли в 2 дні і оскільки були неповнолітніми (я і подруга) нас обдурили на бабки і замість 100% обіцяних грошей, виплатили 50% на двох!",- написала Настя в публікації.

Максим Галкін відразу прокоментував знімок:

"Ну перша фотка поза конкуренцією. Навіть цікаво, що залишилося в пакетику в кабінці для переодягання?".

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шкіряні рукавички топ"," як молоді ми були"," така красива на кадрах","тепер ми знаємо, що Настя любить помідори як на 3 фото".

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