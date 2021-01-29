Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", де її підтримував Влад Яма, показала себе і влаштувала квест
На фото Анна здалася в чорній міні-сукні з прозорими частинами. Дівчина спокусливо вигнулася, а руками взялася за червону стрічку. Різатдінова доповнила образ прикрасою на шиї, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов динамічним і ефектним, адже гімнастка виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Фото заряджено на відмінні вихідні.
Знайшли один з гімнастичних предметів?",- написала зірка під фото.
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"Стрічка?? Гімнастичний предмет!", "Не могли б ви бути більш досконалими! Анна ти карколомно виглядаєш! Ви-симфонія краси!", "Красуня, прекрасна", "хоч це фото підходить під заставку до серіалу" Зена - принцеса воїнів", але стрічка вносить свій внесок в образ:)".
Ми писали, що олімпійська чемпіонка, гімнастка і фіналістка шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова показала себе в яскравому і спокусливому образі.
На знімку Різатдінова позує на кухні в ефектному образі. На ній кислотно-жовтий спортивний топ, квітчастий боді з глибокими вирізами і яскраво-сині блискучі лосини. Таке вбрання дозволяє красуні в повній мірі показати свою підтягнуту фігуру.
Нагадаємо, Різатдінова з "Танців з зірками" розговорилася про проект " Холостячка"
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