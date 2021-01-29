Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе перед вихідними

На фото зірка позує в берцях і міні-сукні з вирізом. Ніколь задерла одну ніжку, а руками взялася за нижню частину наряду, хвалячись довгими ніжками. Потуральскі здалася ще на кількох фото, де змінювалися трохи пози. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вирушаючи у вихідні, як ...",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Я люблю", "Привіт, красуня", "чоботи вогонь", "один насправді використовується для більш професійних фотографій від вас", "ух ти, що за тіло", "Ух ти, виглядаєш чудово", "дівчина-рокер", "ти така кльова", " 11/10. є питання?", "О боже, подивися на це тіло. Той, хто каже, що бачив краще тіло, явно бреше !!!!", "Ці черевики створені для ходьби ...... Вийди і сяй", "Чорний - це нова Блакитна красуня, Ніко-прекрасна".

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Цього разу красуня навела камеру на велике дзеркало, хвалячись фігурою в обтягуючій білизні.

Модель одягла крихітний ліфчик-топ тілесного кольору з глибоким декольте. А також модель була, ймовірно, в трусиках світлого кольору.

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