Відомий фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк вразила красою в стильній піжамі
Зірка любить грати з фантазіями фанатом іноді хоч і в простих нарядах, але з цікавими деталями, передає Politeka.net.
Цього разу красуня позувала на м'якому дивані. Соня одягла чорну піжаму, приспустивши її з плеча, на якому можна помітити тонку бретельку.
Гарний чорний бантик став відмінним доповненням до образу. Крім того, фотограф тримала в руках телефон.
Очі зірки - розкриті, а макіяж був легким, що підкреслив лише гідності Соні.
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У пості суддя відомого проекту розповіла про новий телефон і його корисні функції.
"Я піду познімаю новеньких мультикадрів😎 і продовжу відповідати на ваші запитання. Цьом!",- написала в кінці Плакидюк.
За годину пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів.
"Вау, яка ж ви красива😍 😍 😍", " можу дивитися вічність💌 🍼", " ну як?", "Просто супер", " я вже отримала цей телефон) задоволена як слон)😋", " яка промениста емоція на першому фото 😍", " всього найкращого вам🔥 🔥 🔥", " сонечка, ну чому ви така красива? 🎀 😍 ",- написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Соня Плакидюк здивувала новим постом, в якому висловила бажання обрізати волосся.
"Скільки сантиметрів відрізати?🌚 🧜 🏻 ♀ ️ ",- підписала кокетка відео.
Варто відзначити, що у зірки довгі руді коси, які стали предметом заздрості для багатьох, тому бажання підстригтися деяких просто збентежило.
Нагадаємо, що Плакидюк з " Супер топ-модель по-українськи "перенесла складну операцію, з'явилися подробиці:" Прив'язали до стільця і..."
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Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою: "Ух ти, яка кішечка"