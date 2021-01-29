Відомий австрійський співак Томас Нойвірт (Кончіта Вурст), тріумфатор Євробачення 2014, здався в свіжому образі

На фото Томас позував у чорному піджаку на голе тіло. Волосся Нойвірт залишив розпущеним, а образ доповнив шикарними бородою і вусами. Співак залишив піджак трохи відкритим, а дивився прямо в камеру. Кадр вийшов досить загадковим, як і повідомлення під ним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Можливо, я щось знімав, а може і ні", - написав Томас під фото.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Добре чи не молодець! чи ні!", "Ви, можливо, хотіли або не хотіли вкрасти моє серце, але ви зробили це!", "Оглушаючий", " І я можу зараз кланятися. До речі ... ти чудово виглядаєш"," ти знову і знову дивуєш нас новими чудовими образами","і тепер ми всі так схвильовані, що б це не було, не можу дочекатися".

Ми писали, що австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт розбурхав новим відвертим образом.

На нових фото Томас постав у звичайних блакитних джинсах, з-під яких видніються рожеві стрінги. Співак доповнив розкутий образ чорним фатиновим топом, що оголив живіт і плечі, а також базовими білими кросівками і чорною кепкою.

Нагадаємо, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст вразив ще сміливішим образом у мереживах

А ще Politeka писала, що бородата зірка "Євробачення" Кончіта Вурст в прозорому боді збентежила найстійкіших

Також Politeka повідомляла, що зірка "Євробачення" Кончіта Вурст обтягнув свої рельєфи латексом і розбередив фантазії



