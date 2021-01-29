Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який відомий за ролями в серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", а також участь в шоу "Танці з зірками", захопив підтягнутими формами

На фото Цимбалюк здався в сорочці, яку розкрив, і джинах. Тарас хвалився рельєфним торсом, а також тату, яке можна побачити вище грудей. Кадр вийшов досить брутальним і захоплюючим, адже видно, що актор стежить за собою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Думаю, ми-актори, маємо повне право їсти все підряд, пропускати тренування, коли в запасі є такі фото.

25 днів я не тренувався. І поки не уявляю, коли мені буде світити наступний тренувальний період. Але це теж прекрасно.

Всіх обійняв", - написав Тарас.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Придатна форма", "Красунчик", "це красиво", "воістину еталон чоловічої краси".

Ми писали, що український актор Тарас Цимбалюк вразив новим брутальним образом.

Цимбалюк постав перед камерою в стильному чорному светрі і доповнив брутальний образ масивними перснями і ланцюгом на шиї. Завдяки бороді і густій чорній шевелюрі актор виглядає дуже мужньо.

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