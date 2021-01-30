Співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос похвалилася своїм екстремальним відпочинком у Дубаї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Санти у соцмережі.

Так, в акаунті співачки з'явились сторіс, на яких вона позує на великій висоті - локації зіплайна Xline. При цьому вона вказала на знімках геолокацію "Дубай".

На іншій сторіс Санта позує на тому ж місці, тільки розвернувшись до камери спиною. Вона загадково дивиться через плече, а на фоні можна побачити мальовничі пейзажі Дубаю. Також можна побачити оглядове колосо, яке з висоти хмарочоса виглядає не таким вже і великим. При цьому Санта досить скромно одягнена - на ній чорні лосини, біла футболка та кофтинка з капюшоном.

Дорогою до цього місця Санта зняла сторіс в машині з подругами.

"Ви розумієте взагалі, що ми невгамовні дівчата?" - звернулася вона до підписників.

Слід зазначити, що Санта та її подруги не дарма акцентували не "невгамовності", адже незадовго до цього співачка наважилась на стрибок з парашутом з висоти чотири тис. метрів.

"Сьогодні я викреслила один пункт зі свого BUCKETLIST і пішла назустріч своєму найбільшому страху - страху висоти. Ці відчуття неможливо описати! Одна з найбільш неймовірних, фантастичних і божевільних пригод в моєму житті! Стрибок з парашутом з 4000 метрів над красою Дубая", - поділилась вона своїми враженнями.

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