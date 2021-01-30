Відома актриса і модель Моніка Беллуччі показала красу в задертій сукні
56-річна артистка вражає формами, незважаючи на вік, пише Politeka.net. Зірка активно знімається для журналів і ділиться вражаючими фото.
Цього разу красуня постала в рожевому повітряному платті в якому її фігура виглядала просто чудово.
Корсет вбрання обтягнув пишні груди, а ефектне декольте притягувало погляд. Бюст ледь не вистрибував з наряду.
Моніка з якимось кокетством підняла сукню, блиснувши стегном і стрункою ніжкою.
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Завершили образ актриси різні аксесуари - красиві прикраси і прозорі рукавички.
Модель посміхалася, прикривши очі. Пишна зачіска додала її образу трохи вишуканості.
"Всім вдалих вихідних 🌹", - підписала знімок артистка.
За годину пост зібрав понад 60 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали, що в захваті від зірки, її вона все також приваблива, як і багато років тому.
"Ах, яка приголомшлива", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі росла в небагатій родині в сім'ї фермера і художниці.
У дитинстві красуня мріяла про кар'єру юриста, і, подорослішавши, навіть вступила на факультет юриспруденції в університет Перуджі. Щоб оплатити навчання, Моніка працювала офіціанткою в піцерії, а далі влаштувалася моделлю у Liceo Classico.
Робота моделі настільки сподобалася Моніці, що вона кинула навчання. Пізніше зірка спробувала себе в якості актриси й підкорила своїм талантом і красою.
Нагадаємо, що Моніка Беллуччі оточила себе спекотними красенями, пустивши в хід руки:"Ух, яка...».
Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі полонила пікантною позою, засвітивши дещо цікаве:"Шедевр".