Артист показав, як його готують до проекту

Відомий український телеведучий і актор Юрій Горбунов показав, як над ним працює гример перед зйомками "Голосу країни"

У артиста досить насичені дні - робота кипить, а цим гріх не похвалитися, пише Politeka.net. У перервах між зйомками Юрій встигає робити публікації в соцмережах.

Так, у своєму Instagram артист показав, як його "змінюють" за кадром. Горбунов сидів у кріслі перед дзеркалом, навівши на нього телефон.

У відображенні можна побачити не тільки задоволеного артиста, а й гримера, яка активно працювала пензликом на його обличчі.

"Субота, зйомка, грим, тексти! Працюємо !!",- підписав кадр телеведучий.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Скажіть так:" я ЛЮБЛЮ тебе! "А тепер ти мій хлопець. 😜 💋 ", "Який класний телефон !!!! 😜 😀 👍 ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов народився 24 серпня 1970 року в простій родині будівельника і виховательки.

Мати майбутнього артиста у вільний від роботи час любила грати на національному українському музичному інструменті - бандурі, тим самим прищепивши синові любов до музики.

Відучившись у школі, Горбунов поїхав підкорювати українську столицю і вступив до театрального вузу.

Закінчивши навчання Юрій працював у театрі, а потім потрапив на телебачення.

У 1998 році Юрій став вести одну з найпопулярніших на той час передач, в результаті отримавши величезну популярність, яка не падає досі.

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