Відомий український телеведучий і актор Юрій Горбунов показав, як над ним працює гример перед зйомками "Голосу країни"
У артиста досить насичені дні - робота кипить, а цим гріх не похвалитися, пише Politeka.net. У перервах між зйомками Юрій встигає робити публікації в соцмережах.
Так, у своєму Instagram артист показав, як його "змінюють" за кадром. Горбунов сидів у кріслі перед дзеркалом, навівши на нього телефон.
У відображенні можна побачити не тільки задоволеного артиста, а й гримера, яка активно працювала пензликом на його обличчі.
"Субота, зйомка, грим, тексти! Працюємо !!",- підписав кадр телеведучий.
Загибель відомого друга Кіркорова і Пугачової обростає новими подробицями, фото: "Ви грохнули Сашу!"
Потап після раптової смерті батька Каменських вилив душу українською мовою: "Хочу, щоб чоловіки не забували..."
Знайдено тіло відомого актора-красеня, йому було всього 26: "Не витримав локдауна"
Краще на вулицю не виходити: сувора стихія обрушилася на Харківщину, кадри того, що відбувається
Скандальний Остапчук відзначився на вечірці у Кухар, кадри зіркових забав: "Все зіпсував!"
За годину пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.
"Скажіть так:" я ЛЮБЛЮ тебе! "А тепер ти мій хлопець. 😜 💋 ", "Який класний телефон !!!! 😜 😀 👍 ",- написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Юрій Горбунов народився 24 серпня 1970 року в простій родині будівельника і виховательки.
Мати майбутнього артиста у вільний від роботи час любила грати на національному українському музичному інструменті - бандурі, тим самим прищепивши синові любов до музики.
Відучившись у школі, Горбунов поїхав підкорювати українську столицю і вступив до театрального вузу.
Закінчивши навчання Юрій працював у театрі, а потім потрапив на телебачення.
У 1998 році Юрій став вести одну з найпопулярніших на той час передач, в результаті отримавши величезну популярність, яка не падає досі.
Нагадаємо, Юрій Горбунов з нафарбованими губами в обнімку з Кароль посварив українців: "Не квіти, а квіти"
Як повідомляла Politeka, Горбунов розбурхав нічними розвагами з сином і завдав клопоту Осадчій: "Не можу зловити"
Також Politeka писала, що щасливого Горбунова застукали в компанії молодої красуні, Осадчій це не сподобається: "ми завжди..."