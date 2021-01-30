Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська порадувала новим рецептом
Зірка розповіла, як приготувати смачний пиріг з цитрусових, передає Politeka.net. Саме взимку такі ласощі актуальні, як ніколи. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Отже, рецепт "Мандаринового пирога" такий:
Пісочна основа:
- 100 гр борошна (4 ст. л. з гіркою);
- 50 гр вершкового масла (холодного, жирність 82%);
- 40 гр жовтка (2 шт.);
- 30 гр цукру (1,5 ст. л.);
- 3 гр розпушувача (0,5 ч. л.);
- сіль (щіпка).
Змішати жовток з цукром, а борошно з розпушувачем і сіллю. Натерти масло на тертці в борошно, додати жовтки з цукром і замісити тісто. Обернути тісто харчовою плівкою і поставити в холодильник на 10-15 хвилин.
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Сметанна заливка:
- 100 гр сметани (4 ст. л., жирність 20-25%) ;
- 30 гр цукру (1,5 ст. л.);
- 5 гр кукурудзяного крохмалю (0,5 ч. л., або борошна);
- 50 гр яйця (1 шт.);
- цедра мандарина.
Зняти цедру з мандарина, додати яйце, цукор, перемішати.
Додати кукурудзяний крохмаль і сметану, перемішати.
Сформувати пиріг:
Розігріти духовку до 180 градусів, тісто з холодильника викласти в намаслену форму діаметром 20 см, сформувати бортики.
Вилити заливку на тісто і випікати 20-25 хвилин.
Дістати пиріг, дати трохи охолонути.
Мандариновий мармелад:
- 5 мандарин 50 гр цукру (2 ст. л. з гіркою);
- 50 мл води (3 ст. л.);
- 100 мл мандаринового фрешу (0,4 склянки об'ємом 250 мл);
- 6 г желатину (1 ч.л. з гіркою) + 30 мл води (1,5 ст. л.).
Мандариновий мармелад:
Почистити мандарин і розділити на часточки. Часточки очистити від білих волокон, і кожну надрізати зсередини, а також прибрати кісточки.
Змішати воду, мандариновий сік і цукор.
Додати мандаринові часточки і поставити на плиту. Коли закипить, зменшити вогонь і проварити 15 хвилин.
Замочити желатин водою, перемішати, залишити набухати на 10-15 хвилин, а потім відправити його в сироп з мандаринами, перемішати.
Прикрасити пиріг:
Викласти часточки мандарина поверх пирога, прибрати сироп з соком в холодильник на 10-15 хвилин, а пізніше полити пиріг. Потім відправити пиріг в холодильник на 2-3 години.
"Це ідеальне поєднання смаку", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".
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