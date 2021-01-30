Популярна українська співачка Аліна Гросу розповіла про "треш у житті", який з нею відбувається під час зйомок одного з проєктів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт Гросу у соцмережі.

Так, у своєму акаунті артистка опублікувала невеличке відео, на якому вона стоїть з палітрою за мольбертом та малює. Судячи з усього, це був кадр із серіалу "Таємне кохання", у якому вона грає роль Світлани.

На відео співачка в доволі стриманому та елегантному образі - волосся охайно зачісане назад. Одягнена артистка у закриту червону сукню.

"Ось і закінчилися зйомки другого сезону "Таємного кохання". Чим саме порадують вас наші сценаристи і велика знімальна команда, ви зможете побачити досить скоро. Дякую велике кожному члену нашої групи! Я була дуже рада повернутися до свого образу Світлани Мальської, незважаючи на містику, яка зазвичай відбувається під час зйомок цього проєкту. Коротше, ось тільки наступали знімальні дні (і першого, і другого сезонів) - так відразу якийсь треш в житті у пов'язаних з цією картиною людей ставався. Може збіг?)) А може "Таємне кохання" дійсно трохи похмурий проєкт", - написала вона.

Нагадаємо, Аліна Гросу після хворобливого розлучення зізналася, як часто прикладається до чарки: "якщо чесно... ".

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