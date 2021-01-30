Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", збентежила незвичайним талантом

Як передає Politeka.net, 24-річна знаменитість опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому продемонструвала чудеса розтяжки під час пристрасного танцю на пілоні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Катерина в лосинах леопардового забарвлення, чорному топі й в брутальних черевиках-стрипах максимально розтягнулася уздовж жердини, підкоривши своїм незвичайним талантом.

Апетитна красуня майстерно закрутилася в крендель - за цією легкістю, швидше за все, стоїть не одне виснажливе тренування.

Користувачі гаряче обговорюють побачене, не скуплячись на компліменти:

"Ооо, супер 😍 😁 🤗 вогонь вийшов 🔥"

"Ого🤔"

"Викликайте екзорциста🤣"

"Красиво дивитися як красива дівчина красиво таке робить 👀"

"з розуму зійти, як красиво ж 😍 🤤 💞 "

"Як завжди - бомба-ракета 😍"

"От чесно, навіщо такі платформи з каблуками? Цілком собі звичайні шпильки виглядали б на порядок краще"

Нагадаємо, до "Жіночого кварталу" Нікітіну можна було побачити в "Лізі сміху". А в рідному Кременчуці її знають як викладача танців, фітнесу та гімнастики.

Раніше Катерина вже хвалилася своєю гнучкістю, виставляючи пікантні кадри в Instagram. Так, дівчина вразила відвертим танцем в чорних трусах, обтягуючому топі й стрипах. Красуня вийшла до жердини, обхопила її руками та зробила шпагат - фоловери прийшли в небувалий захват від таланту актриси, про що повідомили їй в коментарях.

"Очманіти", "Моя ти розумничка❤️👏", "Ну немає у вас кісток... Ось просто немає слів...", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, підопічна Олени Кравець влаштувала гарячі танці біля жердини, в "жіночому кварталі" таке не покажуть

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