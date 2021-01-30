Відомий австрійський співак Томас Нойвірт (Кончіта Вурст), тріумфатор Євробачення 2014, здивував неочікуваним образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кончіти у соцмережі.

Так, в акаунті артиста з'явилась підбірка фото, на яких він позує в чорному корсеті, трусах, шкарпетах і бейсболці. При цьому образ артиста доповнений неочікуваним елементом - обладунками. Через це Кончіту порівняли із Дартом Вейдером.

"Апокаліптика", - прокоментував він свої фото.

Також Томас опублікував фото в масці для омолодшання та зволоження шкіри обличчя.

Епатажний артист викликав шквал емоцій серед фоловерів, здебільшого - позитивних.

"Голубий Дарт Вейдер", "Ти мене вбиваєш", "Фантастично і захоплююче! І чудова маска", "Неймовірний", "Дуже круто", "Як завжди, на висоті", "Я в захваті", "Дуже круто", "Неперевершений", "Наша королева", "Шикарний", - пишуть у коментарях.

Слід зазначити, що Томас Нойвірт більш відомий під жіночим альтер-его Кончіта Вурст. Це австрійський поп-співак і драг-квін. Він - переможець конкурсу пісні Євробачення-2014 в Копенгагені. Образ "жінки з бородою" був створений Нойвірт в 2011 році.

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