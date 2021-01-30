Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, здивувала старовинними знімками
За свою кар'єру артистка змогла взяти участь у зйомках хороших фільмів з іменитими акторами, пише Politeka.net. У своєму Instagram Ольга нерідко згадує свої старі ролі у фільмах.
Цього разу модель опублікувала кадри з фільму "Шукач води", в якому вона знімалася разом з Расселом Кроу.
Фото були на вигляд дуже старовинними, що і потрібно було для фільму. На кадрах Куриленко позувала разом з чоловіком і сином, а також можна її помітити у весільній сукні.
Відзначимо, що фільм розповідає про австралійця, який відправився до Туреччини, щоб знайти своїх трьох синів, які вважаються зниклими безвісти.
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Куриленко виконує роль господині готелю в Стамбулі.
"Мені подобаються ці фото з "Шукача води"", - написала Ольга в пості.
Всього за 20 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Дуже красиво, Ольго!", "Та ладно😂", "Прекрасна мем", "Щасливчик" ," я так люблю тебе, прекрасно королево 💋❤️❤️😍😘", "Мені подобається твій класичний вигляд💖 😊", "Олю, вищий пілотаж! 👏 ", "Реально дуже атмосферні фото, як з того часу👍", " я знав що ти з роду MacLeod 😊", " Я стежу за тобою з Іраку, ти прекрасна як місяць🌹"," це ти ? Або це твоє коріння", " ви з Расселом були чудові в цьому фільмі 😀❤️❤️", - написали користувачі мережі.
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