Ведуча ТСН на "1+1" Марічка Падалко вразила відчайдушною витівкою

Як передає Politeka.net, 44-річна телезірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на показала, як загартовується, переборовши китайський вірус.

Так, Марічка влаштувала пробіжку, незважаючи на таку перешкоду, як сніг під ногами, а кульмінацією став кумедний танець та ще й босоніж.

Ведуча весело танцювала в лосинах, худі й шапочці, позбувшись кросівок і зізнавшись, що "зовсім не холодно після пробіжки".

"Мам😀, ти божевільна" - діти звикають, чоловік вже давно звик🤔 він мені спільне божевілля обіцяв завтра. А сьогодні після такої пробіжки, коли і красиво, і не холодно, гріх трохи не позакалятися на снігу🌨 ❄️️️🥚", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, у багатьох смілива Падалко викликала непідробний захват.

"Ай молодець"

"👍це дійсно не холодно. А для здоров'я ой як потрібно. Знаю, знаю😂 після таких процедур ще й неймовірний заряд позитиву!"

"Якщо я зроблю це, я буду без ніг 🤣 в Бразилії, в Ріо-де-Жанейро, там 41° з відчуттям тепла 50° 🥵"

"Огоооо😅 ви неймовірна!))"

"ви дійсно ризикована жінка. Але головне що вам це приносить задоволення"

"Ви - мотиватор для багатьох людей! Не зупиняйтеся! 👏"

"Снігуронька"

Раніше ми повідомляли, Падалко показала в Instagram молодшу доньку - 10-річну Катю, заговоривши про дистанційне навчання в школі. Ведуча несказанно зраділа, що діти після локдауну, нарешті, вийшли на "нормальні" уроки.

"Тільки не кажіть, що Ви теж не раді, що в понеділок завершується «сувора» версія карантину, і в більшості шкіл поновлюється хоч в якомусь вигляді очне навчання👏", - видихнула Марічка.

Нагадаємо, що Марічка Падалко пояснила противникам закону про мову його суть: "це велика проблема?"

Також Politeka писала, що Марічка Падалко показала чоловіка і трьох дітей, що підросли, схожість неймовірна: "як таке може бути?»