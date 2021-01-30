Актриса Христина Асмус викликала переполох у Мережі унікальним фото

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала архівний знімок у себе в мікроблозі в Instagram, на якому постала поруч зі своєю ще молодою мамою Радою Вікторівною.

І Христина-школярка, і її мати позували в коричневих дублянках, популярних в 90-ті. Майбутня актриса тримала в руках рожевий ранець. Дівчинка вхопила маму під руку, мило посміхаючись. Рада Вікторівна також посміхнулася, ще й помахавши в камеру.

"Вибачте своїх батьків", - йдеться в підписі.

Користувачі з небувалим ажіотажем кинулися коментувати цей унікальний знімок:

"У цих трьох словах стільки болю і життя💖. Як же це непросто - пробачити батькам"

"А навіщо прощати? Може простіше не ображатися?? Завдяки їм ти те що сьогодні є!🤷‍♂️"

"Дивно що Ви на батьків так тримаєте зло"

"Що сталося?"

"Ви помирилися з мамою? Шикарні слова! Теж так вважаю!"

"Христиночка, яка ти милашка.☺️☺️Красуня"

"І у мене була така ж дублянка і шапка😂"

Примітно, що у Христини з мамою були натягнуті відносини. Тільки після розлучення з коміком Гаріком Харламовим в 2020-му році з'явилася інформація, що жінки нарешті помирилися. Так, Асмус викладала спільне фото з Радою Вікторівною в День матері.

Відзначимо, Христина народилася в багатодітній родині (у неї дві старші сестрички і одна молодша). Дівчина зізнавалася, що в дитинстві їй часто не вистачало уваги, і це, мовляв, стало причиною розвитку комплексів.

"Я не вмію прощати. Відносини з батьками - це моя найголовніша біль. Мені потрібно вирішити цю проблему, інакше я не можу рухатися далі", - ділилася своєю бідою актриса.

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