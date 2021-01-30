Актриса Христина Асмус викликала переполох у Мережі унікальним фото
Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала архівний знімок у себе в мікроблозі в Instagram, на якому постала поруч зі своєю ще молодою мамою Радою Вікторівною.
І Христина-школярка, і її мати позували в коричневих дублянках, популярних в 90-ті. Майбутня актриса тримала в руках рожевий ранець. Дівчинка вхопила маму під руку, мило посміхаючись. Рада Вікторівна також посміхнулася, ще й помахавши в камеру.
"Вибачте своїх батьків", - йдеться в підписі.
Користувачі з небувалим ажіотажем кинулися коментувати цей унікальний знімок:
Загибель відомого друга Кіркорова і Пугачової обростає новими подробицями, фото: "Ви грохнули Сашу!"
"Холостячка" Мішина вперше розповіла про переїзд Еллерта, реакція сина виявилася бурхливою: "Саня буде..."
Суддя "Х-Фактора" Кондратюк розніс "Квартал 95" і "Дизель Шоу" за оборудки з РФ: "Риба гниє з голови"
Потап після раптової смерті батька Каменських вилив душу українською мовою: "Хочу, щоб чоловіки не забували..."
Зірка "Жіночого Кварталу" розкрила правду про Кравець і Кошового, що залишається за лаштунками: "У ньому дуже багато..."
"У цих трьох словах стільки болю і життя💖. Як же це непросто - пробачити батькам"
"А навіщо прощати? Може простіше не ображатися?? Завдяки їм ти те що сьогодні є!🤷♂️"
"Дивно що Ви на батьків так тримаєте зло"
"Що сталося?"
"Ви помирилися з мамою? Шикарні слова! Теж так вважаю!"
"Христиночка, яка ти милашка.☺️☺️Красуня"
"І у мене була така ж дублянка і шапка😂"
Примітно, що у Христини з мамою були натягнуті відносини. Тільки після розлучення з коміком Гаріком Харламовим в 2020-му році з'явилася інформація, що жінки нарешті помирилися. Так, Асмус викладала спільне фото з Радою Вікторівною в День матері.
Відзначимо, Христина народилася в багатодітній родині (у неї дві старші сестрички і одна молодша). Дівчина зізнавалася, що в дитинстві їй часто не вистачало уваги, і це, мовляв, стало причиною розвитку комплексів.
"Я не вмію прощати. Відносини з батьками - це моя найголовніша біль. Мені потрібно вирішити цю проблему, інакше я не можу рухатися далі", - ділилася своєю бідою актриса.
Нагадаємо, скандальна Асмус після розлучення ошелешила одкровенням про зміни в зовнішності: "поголитися налисо або збрити..."
Як повідомляла Politeka, Христина Асмус вразила схожістю з ефектною блондинкою, в мережі ахнули:»одне обличчя".