Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика показала, як проводить суботу з чоловіком в очікуванні появи на світ їхньої дитини
Як повідомляє Politeka.net, 26-річна Катерина Репяхова продовжує ділитися всім подробицями особистого життя на своїй сторінці в Instagram. Цього разу вагітна дружина Павлика показала, як вони з чоловіком гуляють у вихідні.
Судячи з усього, вихідний пара вирішила провести в походах по магазинах. На знімку вони позують поруч в одному з них. Незважаючи на холод за вікном, одягнена вагітна Репяхова в легко довгу сукню і піджак. Також на фото Павлик з дружиною позують зі спушеними на підборіддя масками
"Суботній, Сімейний день втрьох", - підписала фото Репяхова.
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Потрібно відзначити, що реакція на її пост виявилася не суцільно позитивна. Так, один з коментаторів поцікавився:
"Тобі не бридко спати з таким старим кирзовим чоботом?".
На це Репяхова відповіла:
"Мені бридко за таких людей як ви".
Втім, інші коментатори виявилися більш тактовними.
"Катя! Ви щасливі і це головне не звертайте уваги на дурних людей ви в положенні, в самому чудовому у всьому світі всього Вам найкращого", "а тобі не холодно в такому легкому платтячку?", "Катюша, класна позитивна фотка вийшла у вас", - пишуть люди.
Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павлика в купальнику розбурхала новим захопленням: "чоловік мене підтримав".
Як повідомляла Politeka, Віктор Павлик розсекретив ім'я дитини від молодої дружини, сімейні кадри злили в мережу.
Також Politeka писала, що дружина Віктора Павлика відверто розповіла, чого боялася, дізнавшись, що вагітна: "Мені ставало так..".