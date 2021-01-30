Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика показала, як проводить суботу з чоловіком в очікуванні появи на світ їхньої дитини

Як повідомляє Politeka.net, 26-річна Катерина Репяхова продовжує ділитися всім подробицями особистого життя на своїй сторінці в Instagram. Цього разу вагітна дружина Павлика показала, як вони з чоловіком гуляють у вихідні.

Судячи з усього, вихідний пара вирішила провести в походах по магазинах. На знімку вони позують поруч в одному з них. Незважаючи на холод за вікном, одягнена вагітна Репяхова в легко довгу сукню і піджак. Також на фото Павлик з дружиною позують зі спушеними на підборіддя масками

"Суботній, Сімейний день втрьох", - підписала фото Репяхова.

Потрібно відзначити, що реакція на її пост виявилася не суцільно позитивна. Так, один з коментаторів поцікавився:

"Тобі не бридко спати з таким старим кирзовим чоботом?".

На це Репяхова відповіла:

"Мені бридко за таких людей як ви".

Втім, інші коментатори виявилися більш тактовними.

"Катя! Ви щасливі і це головне не звертайте уваги на дурних людей ви в положенні, в самому чудовому у всьому світі всього Вам найкращого", "а тобі не холодно в такому легкому платтячку?", "Катюша, класна позитивна фотка вийшла у вас", - пишуть люди.

Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павлика в купальнику розбурхала новим захопленням: "чоловік мене підтримав".

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлик розсекретив ім'я дитини від молодої дружини, сімейні кадри злили в мережу.

Також Politeka писала, що дружина Віктора Павлика відверто розповіла, чого боялася, дізнавшись, що вагітна: "Мені ставало так..".