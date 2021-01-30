Олександр Еллерт, який став обранцем "Холостячки" Ксенії Мішиної, показав 13-річну дочку

Як передає Politeka.net, 34-річний сценарист, який переміг у проекті "Холостячка", опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram.

Олександр, незважаючи на те, що вже давно розлучився з мамою Елі, багато часу проводить з донькою.

Так, Еллерт присоромив спадкоємицю, пожуривши за кілька неохайний вигляд.

"Ель, скажи мені, а що за кубло на голові?", - запитав він жартома, знявши дівчинку крупним планом. Еля зніяковіла й відразу ж натягнула капюшон.

"Так вийшло...", - посміявся у відповідь батько.

На наступних кадрах Еллерт, мабуть, вирішив реабілітуватися за невдалий жарт, похваливши дочку за талант.

"Де б не знаходилася Еля, і у неї вільна хвилина - відразу малює", - гордий Олександр показав альбом.

"Це моя шиза...", - прокоментувала дівчинка, гортаючи сторінки з малюнками.

"Якщо раптом, ви коли-небудь це побачите в коміксах, то це, я сподіваюся намалювала моя донька", - підсумував переможець "Холостячки".

Раніше ми повідомляли, в Мережі бурхливо обговорюють відносини Мішиної та Еллерта, а також їхніх дітей. Фанатів шоу хвилює, чи знайшов з 13-річною Елею спільну мову 8-річний син Ксенії Платон.

"Думаю, ні. Платон дуже розбалувана дитина", «він не розбалуваний, а просто не вихований», «Думаю, що діти ревнують кожен свого батька чи мати", "так знайшли, плюс батьки розумні, допоможуть діткам", "звичайно, знайшли", "у них немає вибору. Треба прийняти", "в інтерв'ю говорили, що діти знайшли спільну мову, гуляють разом, і все у них добре", - користувачі діляться своїми міркуваннями з цього приводу.

Нагадаємо, обранець Мішиної Олександр Еллерт розповів, що було фікцією в "Холостячці": "Видно було відразу..."

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