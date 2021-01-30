Скандальна російська співачка і телеведуча Оля Бузова після розставання з нареченим показала сумне фото, на якому позувала в одному халаті

Не так давно знаменитість відсвяткувала своє 35-річчя, а потім приголомшила громадськість звісткою про розставання зі своїм Бойфрендом Давидом Манукяном, більш відомим як Дава. При цьому зірка звинуватила його в насильстві і зраді.

По всій видимості, цей скандал неабияк підкосив Бузову. По крайней мере, на новому фото в своєму Instagram знаменитість виглядає сумною і пригніченою. На знімку зірка сидить у кріслі біля великого вікна. З одягу на ній тільки білий халат і тапочки. Волосся красуні зав'язані в не самий акуратний пучок, а доповнюють образ великі окуляри.

«Наодинці зі своїми думками», - підписала знімок Бузова.

Варто відзначити, що в коментарях багато радять знаменитості помиритися з Давою. Однак, є і ті, хто повністю підтримує її рішення про розставання.

"Не зовсім наодинці виходить" « "миріться ж уже, вистачить ображатися«,» таємні послання Давиду«,» все пройде, пройде і це«,» божечки, які ніжки красиві«,» Аленький квіточку«,» Обов'язково з оголеними стегнами і в картинній позі", - пишуть люди.

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