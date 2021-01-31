Співачка Тіна Кароль не очікувала такого повороту подій

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці 36-річної зірки в Instagram, опубліковано цікаве відео - співачці влаштували бліц-опитування про особисте (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Тіну у витонченій чорній сукні з напівпрозорими вставками, на одному із заходів підловили з трьома каверзними питаннями.

Кароль змусили зробити вибір. На роздуми у красуні часу було в обріз.

"Вибирай: "Голос країни" або "Голос Діти"?",- запитали у співачки, але загнати в кут її не змогли. "Я не вибираю, вибирають мене", - влучно відповіла зірка.

"Домашня їжа або ресторан?", - було другим питанням. "Ресторан вдома", - майже блискавично знайшлася Тіна.

"І останнє питання: Дан Балан або Юлія Саніна?", - судячи з реакції, це питання все ж увігнало зірку у фарбу, але тільки на секунду. "Лямур де труа", - кокетливо простягнула Тіна, обдарувавши глядачів інтригуючою посмішкою.

Користувачі кинулися з жаром коментувати побачене:

"Тіна 🤝 красиво оминає питання"

"На наступне питання Тіна відповість азбукою морзе, походу🤣"

"А на останнє запитання вона відповіла нібито як? Я шото не зрозуміла😂" - "у перекладі з французької "Любов на трьох")"

"Реакція Тіни, як тільки вона почула ім'я Дана😂"

"Тіна така Тіна❤️❤️"

"Ай Тіна Тіна як ти красиво оминаєш питання 😂😜"

"Ресторан вдома...на трьох..."

Варто відзначити, під час 10-го сезону "Голосу країни", Тіні Кароль і Дану Балану (екс-тренеру проекту) приписували пристрасний роман. Артисти не спростовували, але й не підтверджували чутки, а тільки підливали масло у вогонь своїми гарячими обіймами на публіці.

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