Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук вразила зимовим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала нові фото. Також Адамчук розповіла, що після невеликої перерви знову повернулася до роботи.

"Вона повернулася", - коротко написала Марта.

При цьому дівчина показала фотографії, на яких відображена в дуже стильному зимовому вбранні. Адамчук позує в світлому светрі, довгому пальто і широких брюках на тлі засніженого пейзажу.

Марта просто зачарувала модним луком і своєю щирою посмішкою.

Зірка "жіночого кварталу" отримала масу компліментів.

"Вона і загадкова, і мрійлива, а її голос - чисте джерело. Вона серед інших - особлива, тому що завжди випромінює тепло ...", "Вай, яка шикарна", "дуже красиво", "Люблю", - пишуть в коментарях.

Раніше Марта Адамчук показала свою маму. Вони сфотографувалися разом під час прогулянки на території університету в Чернівцях, який українці називають "замком" з фільмів про Гаррі Поттера.

Публікація сподобалася фанатам і вони завалили зірку" Квартал 95 " лайками і коментарями. Деякі звернули увагу, що Марта дуже схожа на маму.

Нагадаємо, що Марта Адамчук з "Квартал 95" зачарувала поглядом у шикарній сукні.

Як повідомляла Politeka, Марта Адамчук підшукала собі нову "роботу" і ошелешила одкровеннями.

Також Politeka писала, що артистка Марта Адамчук з "Квартал 95" перетворилася з пекучої брюнетки в ляльку-блондинку.