Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук вразила зимовим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала нові фото. Також Адамчук розповіла, що після невеликої перерви знову повернулася до роботи.
"Вона повернулася", - коротко написала Марта.
При цьому дівчина показала фотографії, на яких відображена в дуже стильному зимовому вбранні. Адамчук позує в світлому светрі, довгому пальто і широких брюках на тлі засніженого пейзажу.
Марта просто зачарувала модним луком і своєю щирою посмішкою.
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Зірка "жіночого кварталу" отримала масу компліментів.
"Вона і загадкова, і мрійлива, а її голос - чисте джерело. Вона серед інших - особлива, тому що завжди випромінює тепло ...", "Вай, яка шикарна", "дуже красиво", "Люблю", - пишуть в коментарях.
Раніше Марта Адамчук показала свою маму. Вони сфотографувалися разом під час прогулянки на території університету в Чернівцях, який українці називають "замком" з фільмів про Гаррі Поттера.
Публікація сподобалася фанатам і вони завалили зірку" Квартал 95 " лайками і коментарями. Деякі звернули увагу, що Марта дуже схожа на маму.
Нагадаємо, що Марта Адамчук з "Квартал 95" зачарувала поглядом у шикарній сукні.
Як повідомляла Politeka, Марта Адамчук підшукала собі нову "роботу" і ошелешила одкровеннями.
Також Politeka писала, що артистка Марта Адамчук з "Квартал 95" перетворилася з пекучої брюнетки в ляльку-блондинку.