Російська балерина Анастасія Волочкова поділилася вправами, які допомагають їй підтримувати форму

Балерина показала відео своєї зарядки на сторінці в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися повністю-проскролльте вниз)

"Дуже корисні вправи на різні групи м'язів", - написала вона.

Волочкова для розминки одягла легкі бірюзові спортивні штани, чорну безрукавку і пуанти.

Свій комплекс вправ Волочкова почала з бігу в планці. Для цього вона встала в класичну планку на прямих руках. Потім утримуючи положення планка, по черзі піднімала до грудей то ліве то праве коліно. Вправу вона виконувала в досить швидкому темпі, зробивши кілька повторень.

Також вона показала варіацію цієї вправи, коли праве коліно потрібно піднімати не рівно, а тягнути до лівої руки і навпаки.

Волочкова показала і вправу для преса. Для цього вона використовувала валик, який поклала під ноги. Руки при цьому залишилися, як в попередніх вправах. У такому положенні потрібно згинати коліна і підтягувати їх до живота.

Похвалилася балерина і фірмовим шпагатом.

Чи сподобалися вправи балерини користувачам мережі і визнали їх корисними невідомо, оскільки Волочкова не дозволила коментувати свою публікацію.

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