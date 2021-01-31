Російська балерина Анастасія Волочкова поділилася вправами, які допомагають їй підтримувати форму
Балерина показала відео своєї зарядки на сторінці в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися повністю-проскролльте вниз)
"Дуже корисні вправи на різні групи м'язів", - написала вона.
Волочкова для розминки одягла легкі бірюзові спортивні штани, чорну безрукавку і пуанти.
Свій комплекс вправ Волочкова почала з бігу в планці. Для цього вона встала в класичну планку на прямих руках. Потім утримуючи положення планка, по черзі піднімала до грудей то ліве то праве коліно. Вправу вона виконувала в досить швидкому темпі, зробивши кілька повторень.
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Також вона показала варіацію цієї вправи, коли праве коліно потрібно піднімати не рівно, а тягнути до лівої руки і навпаки.
Волочкова показала і вправу для преса. Для цього вона використовувала валик, який поклала під ноги. Руки при цьому залишилися, як в попередніх вправах. У такому положенні потрібно згинати коліна і підтягувати їх до живота.
Похвалилася балерина і фірмовим шпагатом.
Чи сподобалися вправи балерини користувачам мережі і визнали їх корисними невідомо, оскільки Волочкова не дозволила коментувати свою публікацію.
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