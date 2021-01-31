Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе і відповіла на запитання
На першому фото Санта була зовсім маленькою і сиділа у батька на руках. Маленька дівчинка посміхалася і дивилася в камеру. На другому кадрі Дімопулос була в прозорій накидці, під якою можна помітити купальник. Зірка доповнила образ капелюшком, хвалячись красою себе і своїх близьких. Як можна зрозуміти, це сучасне фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Тоді хто ж ваш тато був за паспортом?",- поставив один з фанатів питання.
"Українець", - лаконічно відповіла Санта і додала дитяче фото.
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"Відпустили б свого чоловіка у відпустку на Мальдіви з дітьми від першого шлюбу + колишня дружина?",- написав друге питання фанат.
"У наших відносинах я не ставлю питання ребром. Він знає мої кордони, знає, що може бути не комфортним для мене і не робить цього. Якщо відповідати на ваше запитання, то він би не поїхав з дітьми і колишньою дружиною", - написала зірка і опублікувала знімок з відпочинку на Мальдівах.
Повідомлялося, що співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос похвалилася своїм екстремальним відпочинком в Дубаї.
Так, в акаунті співачки з'явилися сторіс, на яких вона позує на великій висоті - локації Зіплайна Xline. При цьому вона вказала на знімках геолокацію "Дубай".
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