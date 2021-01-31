Популярна співачка Тіна Кароль поділилася особистим роликом з перетворенням перед зйомками

Тіна є популярною виконавицею, яка звикла привертати увагу публіки досить яскравими і модними образами в Instagram. Більшість з образів зірки - дизайнерські костюми та сукні, які мають завжди один єдиний пікантний акцент.

Цього разу в розділі Сторі артистка вирішила показати новий модний наряд-чорне плаття на тонких бретельках і з вирізами на обох стегнах спереду. Легкий нюдовий макіяж і акуратна укладання золотистих локонів перетворили образ зірки в досить стриманий, але не без родзинки.

З пікантного ракурсу бюст зірки також виявився не прихований-на другому відео Тіна опустила камеру і показала гідності з нового боку.

В цілому, чорне плаття з невеликими вирізами підкреслило жіночність і сексуальність Тіни. Образ доповнили чорні класичні босоніжки і ювелірні прикраси.

Не так давно Кароль зізналася, скільки зараз важить-58 кілограмів. Тіна довго і наполегливо йшла до цього результату, яким зараз милується вся країна, а нещодавно поділилася секретами свого схуднення з шанувальниками.

"Клин клином-необхідно їсти жири. Як би це зараз складно і дивно не звучало. Коли ви їсте жири, ви вбиваєте свої жири цим більше, ніж здається. Я їм масло, сир, сосиски, сало, але я не їм вуглеводів. Овочів я вживаю дуже мало. Почитайте про такий термін як»кетоз". Необхідно увігнати в нього свій організм. Це нова технологія, яку від нас чомусь приховують", - поділилася артистка.

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