Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов відповіси на звинувачення в тому, що він з колегами " продався і виступає в Росії

Як передає Рoliteka.net, про це артист написав на своїй сторінці в Facebook.

"З приводу "зради", що "ми продалися агресору" доведеться пояснити тим, хто далекий від тв-бізнесу: авторські права на відзняті концерти Дизель Шоу ми передаємо каналу і за договором, він у праві розпоряджатися контентом, не ставлячи до відома Дизель Студіо. Відповідно, "продатися" ми навіть теоретично не можемо - це не в нашій компетенції. Тому питання не до нас, а до правовласників. Про угоду з каналом Че, як і про існування самого каналу Че, дізнався з тієї ж замовної статті, що і ви", - стверджує артист.

Також Крутоголов заперечує, що "Дизель шоу" виступає в Росії.

"З приводу "концертів в Раші" - брехня. Дизель Шоу не давало концертів там ніколи і не збирається", - підкреслив артист.

Крутоголов додав, що це не єдині фейки, які поширюються про нього в мережі. При цьому він упевнений, що вкидання – це метод боротьби з конкурентами на українському телебаченні.

"Наприклад, я читаю зведення про свою політичну кар'єру, що мені пропонували 3 млн$, що я веду переговори з різними політ силами (мабуть, торгуюся) і т.д., але це повний фуфел, який багато хто з вас ковтає, не прожовуючи. Слідкуйте за своїм раціоном і не називайте мене «су*ою» і «запроданцем», не розібравшись в питанні навіть на 1%», - обурився актор «Дзель шоу».

Відзначимо, користувачі мережі пишуть артисту слова підтримки.

"Мирно продовжуйте робити свою справу", "Єгор, не звертай уваги, на це все. Ті хто тебе звинувачують, нехай подивляться на себе в дзеркало і дадуть відповідь на питання собі, що вони особисто зробили для на благо нашої країни. Це все чергова заказуха, аби обмовити ваш проект і справу яку Ви робите", " Тримайтеся, хлопці! Ви-розумниці", "Єгор, ви просто дійсно залишилися в настрої одні. А відповідно Ваші конкуренти бісяться", - пишуть в коментарях.

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