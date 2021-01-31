Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з Бредом Піттом, показала себе перед дзеркалом
На фото Ніколь позує в топіку і джинсах на ланцюжку, замість ременя. Потуральскі хвалилася плоским животиком, знімаючи себе на телефон. Модель стояла перед дзеркалом і показувала себе, залишивши волосся розпущеним. Кадри вийшли цікавими і захоплюючими, адже зірка виглядає чудово. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Ага! Чекаємо і весну", "природно чарівні"," мені теж подобається картина", "Глибока синя красуня", " дуже красиво!", "Завжди синій?", "Сукня мила, але ти мрія. Ви красиві і чарівні", " Ти мрія !!!", "Солодка доброта ... вау. Думаю, зараз десь у світі весна", " синій відповідає вашим очам!", "колір дуже приємний, Ти виглядаєш оригінально".
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Ми писали, що німецька модель Ніколь Потуральскі приголомшила спокусливим чином.
Так, струнка і засмагла Ніколь продемонструвала апетитну фігурку в білому бюстгальтері і такого ж кольору трусиках з високою талією.
Дівчина відчуває себе розкуто перед камерою, чим тільки радує своїх фанатів.
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