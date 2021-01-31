Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала, як проводить час у відпустці
На фото Усманова позує в купальнику і сорочці. Зірка гуляє по пляжу, а образ доповнила стильними окулярами. Волосся красуня залишила розпущеним, а знімала себе на телефон, хвалячись ідеальною фігуркою. Як можна зрозуміти, модель вийшла зустріти захід. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Пішли Захід проводжати на край землі", - написала зірка під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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Ми писали, що відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про тренування.
На фото Усманова позувала в чорному бікіні, яке практично не прикрило найапетитніші місця зірки. Катерина стояла в обіймах чоловіка, який був у штанях і без футболки, демонструючи рельєфне тіло.
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