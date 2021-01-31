Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала, як проводить час у відпустці

На фото Усманова позує в купальнику і сорочці. Зірка гуляє по пляжу, а образ доповнила стильними окулярами. Волосся красуня залишила розпущеним, а знімала себе на телефон, хвалячись ідеальною фігуркою. Як можна зрозуміти, модель вийшла зустріти захід. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пішли Захід проводжати на край землі", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Море", "такі шикарні фото", "О, Боже мій", "Катя, сонячні фотографії))", " Не підкажіть на який об'єктив зняті фото? шикарно", "ви - приголомшлива, Катя", "розкішні фото", "дуже жіночно", "шикарна дама", "чудова", "Катюша, ти світишся від щастя, як дороговказна зірка", " Катерина ви дуже сильна і мудра жінка. Я Вами захоплююся".

Ми писали, що відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про тренування.

На фото Усманова позувала в чорному бікіні, яке практично не прикрило найапетитніші місця зірки. Катерина стояла в обіймах чоловіка, який був у штанях і без футболки, демонструючи рельєфне тіло.

Нагадаємо, фітнес-тренер Усманова в прозорій сіточці дозволила помилуватися своїм пружним " горішком"

А ще Politeka писала, що спекотна фітнес-тренер Усманова в міні-купальнику подражнила пейзажем

Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова у вузькому купальнику приголомшила ідеальною фігурою



