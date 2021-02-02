Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася новим образом в модних дизайнерських лосинах

Ана Чері є фітнес-модель ю вже кілька років. Спочатку молода дівчина працювала у фітнес-центрі тренером і активно займалася собою, але відмовлялася від всяких дієт. Після того, як Ана почала публікувати на своїй сторінці в Instagram ролики з тренувань і показувати пружні форми, вона швидко стала популярною.

Зараз модель займається рекламою трендового одягу в мережі для онлайн-магазинів, також рекламує білизну і влаштовує з ним пікантні фотосесії в різних локаціях. З недавніх пір Чері також відкрила власний магазин, але зі спортивною атрибутикою.

Як видно на представлених кадрах з Сторісів, дівчина не тільки активно просуває свою продукцію, але і намагається одяг свого бренду носити сама. Зокрема, головною» любов'ю " модель є лосини зі стяжками на сідницях.

Цього разу Ана одягла темно-коричневі лосини з високою посадкою і білу блузку з вільним рукавом. Щоб показати свої сідниці у всій красі, Чері потягнула тканину до талії і повернулася до камери спиною.

Також на фан-акаунті поділилися знімком, на якому Ана блищала в нових болотного кольору лосинах зі стяжками.

Повернувшись спиною до камери, Чері вдалося заінтригувати мережу:

"Виглядає так чудово 😍; маленька крихта. Але це приємно; абсолютно гаряче; Краса красивої жінки, дуже приваблює; красива фігура, гаряча і небезпечна❤️; Вау, дуже красива ж; Ого, дитинко, гаряча; ви дуже красива і дуже Солодка жінка; збільшується кожен день; Que Buen Pedorro; дівчинка пружна мрія».

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