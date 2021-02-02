Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала себе і задала питання

На фото Усманова здалася в бікіні на мотузочках і салатовому ТОПі. Образ Катерина доповнила стильними окулярами і білими кросівками. Красуня стояла на четвереньках, розвернувшись спиною до камери. Зірка хвалилася ідеальними сідницями, які виглядають у моделі ідеально, завдяки чому кадр вийшов дуже провокаційним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто фоткав? Няня / Поліна/Паша / проф фотограф ???

Хто вгадає-виберу випадкових трьох і винагороджу", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Жіноче обличчя у Інстаграма російського,

Як на підбір грудей, попи і ноги. Якщо б давали за фото медалі Олімпійські, Взяли б золото наші дівчата і їх блоги", "фотка вогонь, дуже вражає", "чудова краса", " вже дуже Ви красива. Фігура прям ну не можу нічого сказати", "поважаю вас дуже, але ви і так красуня навіть просто в сукні! А ваші булочки, правда, на мільйон".

Ми писали, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе, здивувавши образами.

На фото Усманова здалася в прозорій сукні. Катерина стояла в коридорі і хвалилася своїм вбранням, під яким можна побачити чорний топ і шорти.

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